BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

Bolu'da korkunç kaza! 14 yaralı...

Bolu'da korkunç kaza! 14 yaralı...

Bolu'da bir minibüs, Kartalkaya Kayak Merkezi'ne giderken fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Olayda 14 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda Saraycık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden günübirlik tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne bir grup vatandaş geldi. Dönüş yolculuğunda Muabbet T. idaresindeki 67 LB 575 plakalı minibüsün Saraycık köyü mevkiinde frenleri boşaldı.

Freni boşalan minibüs keskin virajda devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüs, ağaca çarparak durabildi. 19 kişinin bulunduğu araçta 14 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 14 kişi şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kaza anlarını anlatan bir yolcu, “Biz araçtaydık. Zonguldak Ereğli’den geliyoruz Kartalkaya’ya gittik. Virajı alırken frenler boşaldı dediler. Sonra zaten takla atıp ağaca çarptık. Benim bacağım acıyor. Başka bir şeyim yok” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rizespor 3 puanı 3 golle aldı
Rizespor 3 puanı 3 golle aldı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kütahya'daki gümüş fabrikasında iş kazası: 1 kişi öldü!
Kütahya'daki gümüş fabrikasında iş kazası: 1 kişi öldü!
7. Merzifon Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı
7. Merzifon Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı
Van'da yüzlerce kadın ilk defa tiyatro ile buluştu
Van'da yüzlerce kadın ilk defa tiyatro ile buluştu
Pamukkale Adayı Ertemur’dan 24 saat vardiyalı kreş sözü verdi
Pamukkale Adayı Ertemur’dan 24 saat vardiyalı kreş sözü verdi
Yüksekovalı gezgin öğretmen bu sefer doğaya dikkat çekmek için santur çaldı
Yüksekovalı gezgin öğretmen bu sefer doğaya dikkat çekmek için santur çaldı
Gaziantep’te aranan 807 şahıs yakalandı
Gaziantep’te aranan 807 şahıs yakalandı
Yozgat’ta Geleneksel Türk Okçuluğu yarışması düzenlendi
Yozgat’ta Geleneksel Türk Okçuluğu yarışması düzenlendi
İsrail ordusu Refah'ta sivilleri vurdu: 11 ölü, 50 yaralı!
İsrail ordusu Refah'ta sivilleri vurdu: 11 ölü, 50 yaralı!
Bakan Şimşek: Ekonomide dengelenme devam ediyor
Bakan Şimşek: Ekonomide dengelenme devam ediyor
Balık tutmaya giden genç sara nöbeti geçirerek suya düştü!
Balık tutmaya giden genç sara nöbeti geçirerek suya düştü!