Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Mondihome Kaysersipor'u 3-0 mağlup etti.

Abone ol

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Karadeniz ekibi rakibini 3-0 mağlup etti.

Rizespor'un gollerini Shelvey, Zeqiri ve Veresanovic kaydetti.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 39 yaptı. Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor - Mondihome Kayserispor maçının önemli anları

Çaykur Didi Stadyumu stadındaki karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

5' Gole yaklaşan takım Kayserispor oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Aylton Boa Morte. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

10' Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Gustavo Sauer. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

21' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Rizespor takımında şutu çeken oyuncu Jonjo Shelvey.

31' Maçta heyecanlı anlar. Gustavo Sauer şutunu çekiyor ancak top Kayserispor savunmasından dönüyor.

İlk 45 dakika sona erdi.

51' Kayserispor takımında Duckens Nazon çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

62' Gol! Rizespor takımı öne geçti. Golü atan oyuncu Jonjo Shelvey. 1-0.

69' Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Jonjo Shelvey. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

73' Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda Rizespor kalesinde tehlike. Kayserispor takımı Miguel Cardoso ile gole yaklaşıyor. Oyuncunun kafa vuruşu tehlike yaratıyor ancak kaleyi bulan şut Rizespor oyuncuları tarafından ağlarla buluşmadan engelleniyor.

81' Gol! Altin Zeqiri farkı arttıran golü attı. 2-0.

90'+3 4.Hakem 6 dakikalık eklenen süreyi gösteren tabelayı kaldırıyor. Rize şehrinde en az 6 dakika uzatma oynanacak.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Burak Pakkan, Samet Çiçek, Ali Tuna

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Varesanovic, Akintola, Sauer, Minchev

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Ali Karimi, Cardoso, Morte, Nazon