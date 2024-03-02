Hakan Fidan'dan 3. Antalya Diplomasi Fuarı'nda ikili görüşmeler

Almanya'da büyük skandal! Ruslar her şeyi dinlemiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı DEM ile demlendi, ittifak yaptı

Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Gazze yanıtı: Senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok