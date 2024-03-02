Marmaris'te sağanak yağış etkisini gösterdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayan ve yer yer şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin de uyarıda bulunduğu, gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yer yer su birikintilerin oluştuğu kentte sürücüler hızlarını düşürerek ilerlerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar da ıslanmaktan kurtulamadı. İlçede etkili olan yağışın kent genelinde yaşamı olumsuz etkilediği gözlenirken, belediye ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı önlemler aldı.