BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

Marmaris'te sağanak yağış etkisini gösterdi

Marmaris'te sağanak yağış etkisini gösterdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayan ve yer yer şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Abone ol

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin de uyarıda bulunduğu, gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yer yer su birikintilerin oluştuğu kentte sürücüler hızlarını düşürerek ilerlerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar da ıslanmaktan kurtulamadı. İlçede etkili olan yağışın kent genelinde yaşamı olumsuz etkilediği gözlenirken, belediye ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı önlemler aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Gazze yanıtı: Senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Gazze yanıtı: Senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kaybolan engelli kadın ayak izinden takip edilerek bulundu
Kaybolan engelli kadın ayak izinden takip edilerek bulundu
Yüksekova'da bilardo turnuvası düzenlendi
Yüksekova'da bilardo turnuvası düzenlendi
Kalp krizi geçirerek kaza yapan şahıs hastanede hayatını kaybetti
Kalp krizi geçirerek kaza yapan şahıs hastanede hayatını kaybetti
Genç yaşta gelen ölüm ilçeyi yasa boğdu
Genç yaşta gelen ölüm ilçeyi yasa boğdu
Kahramanmaraş Berit Dağında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş Berit Dağında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Kütahya'da bu binadaki boş 4 daireyi uygun fiyata kiraya verecek bir şartı var
Kütahya'da bu binadaki boş 4 daireyi uygun fiyata kiraya verecek bir şartı var
Kapak açacağına parmağını sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
Kapak açacağına parmağını sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
Mardin’de hırsızlık ve yağma şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Mardin’de hırsızlık ve yağma şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Batı'nın ülkesinden taleplerini açıkladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Batı'nın ülkesinden taleplerini açıkladı
Hareket halindeki otonun tavanındaki yolculuk kötü bitti
Hareket halindeki otonun tavanındaki yolculuk kötü bitti