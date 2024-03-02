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Kaybolan engelli kadın ayak izinden takip edilerek bulundu

Kaybolan engelli kadın ayak izinden takip edilerek bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaybolan engelli 56 yaşındaki Nevin Kaplan, 12 saatlik arama sonunda ayak izinden gittiği yön belirlenmek suretiyle ormanlık alanda bitkin bir şekilde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Sevinç Mahallesinde ikamet etmekte olan engelli 56 yaşındaki Nevin Kaplan, sabah saat 07.00 sıralarında evlerinden ayrıldı. Öğle saatlerine kadar haber alamayan yakınları Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolunu arayarak kayıp ihbarında bulundu. Kayıp kadının bulunabilmesi için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Sarılar, Side ve Merkez Jandarma Karakoluna bağlı asayiş timleri Manavgat JASAT, Antalya JAK ve 2 adet köpek timi, MAKSAT ekiplerinden oluşan 57 personel, 15 araç, 2 adet dron ve 112 Ambulans ekiplerince Sevinç ve Oymapınar Mahalleleri arasındaki dağlık sarp ve kayalık arazide yapılan aramalar sonucunda ayak izi tespit etti. Ayak izini takip eden ekipler, Nevin Kaplan’ı Oymapınar Mahallesine bağlı Çaltı Mevkiinde yorgunluktan bitap düşmüş vaziyette buldu.

12 saat sonra bulunan Nevin Kaplan, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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