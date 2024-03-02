BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

Genç yaşta gelen ölüm ilçeyi yasa boğdu

Genç yaşta gelen ölüm ilçeyi yasa boğdu

İstanbul'da kaldığı apartta kalp kirizi sonucu ölü bulunan 24 yaşındaki genç memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Abone ol

Olay, İstanbul'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıfta okuyan oğulları İrfan Ege Yılmaz'dan (24) haber alamayan aile durumu Yılmaz'ın kaldığı apartın görevlisine haber verdi. Odaya giren görevli İrfan Ege Yılmaz'ı yerde yatar halde buldu. Durum üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın öldüğünü tespit etti. Yılmaz'ın ölümü üzerine soruşturma başlatılırken memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
İrfan Ege Yılmaz’ın cenazesi Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’inde bulunan evlerine getirilerek, helallik alındı. Dua edilip helallik alındığı evde baba Mustafa Yılmaz ayakta durmakta zorlanırken, anne Selma Yılmaz baygınlık geçirdi. Sevenlerinin desteği ile sandalyede oturabilen anne, gözyaşlarına boğuldu. Pazar Camisinde düzenlenen cenaze töreninde anne Selma Yılmaz ile İrfan Ege Yılmaz'ın kardeşi Fatma Cemre Yılmaz tabutun başından bir an için ayrılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş Berit Dağında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş Berit Dağında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kütahya'da bu binadaki boş 4 daireyi uygun fiyata kiraya verecek bir şartı var
Kütahya'da bu binadaki boş 4 daireyi uygun fiyata kiraya verecek bir şartı var
Kapak açacağına parmağını sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
Kapak açacağına parmağını sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
Mardin’de hırsızlık ve yağma şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Mardin’de hırsızlık ve yağma şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Batı'nın ülkesinden taleplerini açıkladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Batı'nın ülkesinden taleplerini açıkladı
Hareket halindeki otonun tavanındaki yolculuk kötü bitti
Hareket halindeki otonun tavanındaki yolculuk kötü bitti
Milli Eğitim Bakanı'ndan, İzmir'e 23 yeni okul müjdesi
Milli Eğitim Bakanı'ndan, İzmir'e 23 yeni okul müjdesi
İstanbul'da kazanan kim olacak son seçimi bilen OPTİMAR'ın anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı
İstanbul'da kazanan kim olacak son seçimi bilen OPTİMAR'ın anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı
Antalya'da bir evde albino piton bulundu
Antalya'da bir evde albino piton bulundu
Süper Lig'de MKE Ankaragücü, İstanbulspor'la berabere kaldı
Süper Lig'de MKE Ankaragücü, İstanbulspor'la berabere kaldı
Türkiye ile Irak, Kalkınma Yolu Projesi için karşılıklı ofis açacak
Türkiye ile Irak, Kalkınma Yolu Projesi için karşılıklı ofis açacak