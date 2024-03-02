Genç yaşta gelen ölüm ilçeyi yasa boğdu

İstanbul'da kaldığı apartta kalp kirizi sonucu ölü bulunan 24 yaşındaki genç memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Abone ol

Olay, İstanbul'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıfta okuyan oğulları İrfan Ege Yılmaz'dan (24) haber alamayan aile durumu Yılmaz'ın kaldığı apartın görevlisine haber verdi. Odaya giren görevli İrfan Ege Yılmaz'ı yerde yatar halde buldu. Durum üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın öldüğünü tespit etti. Yılmaz'ın ölümü üzerine soruşturma başlatılırken memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

İrfan Ege Yılmaz’ın cenazesi Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’inde bulunan evlerine getirilerek, helallik alındı. Dua edilip helallik alındığı evde baba Mustafa Yılmaz ayakta durmakta zorlanırken, anne Selma Yılmaz baygınlık geçirdi. Sevenlerinin desteği ile sandalyede oturabilen anne, gözyaşlarına boğuldu. Pazar Camisinde düzenlenen cenaze töreninde anne Selma Yılmaz ile İrfan Ege Yılmaz'ın kardeşi Fatma Cemre Yılmaz tabutun başından bir an için ayrılmadı.