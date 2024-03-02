İstanbul'da kazanan kim olacak son seçimi bilen OPTİMAR'ın anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı

Son seçimleri bilen OPTİMAR'ın son İstanbul anketi ortaya çıktı. OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, anket sonuçlarını gazeteci Hadi Özışık'ın Youtube kanalında değerlendirdi.

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Tarihi bir seçime daha Türkiye adım adım ilerliyor. Adaylar arasında rekabet, seçim çalışmaları derken anketler ne diyor?

Halk başta istanbul olmak üzere oyunu kime verecek? Hangi aday zirvede? OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, son 14-28 Mayıs seçimlerini 12'den vurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde canlı yayınımıza katılan Daşdemir, bir kez daha konuğumuz olarak bu kez İstanbul için 2. anketini Hadi Özışık ile Perde Arkası programında açıkladı.

Ankette başa baş yarış

Murat Kurum yüzde 42,4 Ekrem İmamoğlu 42

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