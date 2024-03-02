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İTO şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İTO şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

 İstanbul'da, şubatta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün karnabahar, en çok düşen ürün ise şehirler arası otobüs bileti oldu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 133'ünün perakende fiyatı artarken, 9 ürünün fiyatı düştü, 100 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 36,71 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları, gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 34,24 ile patlıcan, yüzde 25,50 ile salatalık, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 20,97 ile terilen (polyester iplik), gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 18,88 ile sivri biber, yüzde 17,78 ile ayva, yüzde 17,45 ile kıvırcık salata ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 14,29 ile nevresim takımı oldu.

 Fiyatı en fazla düşen ürünler

Şubat ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirler arası otobüs bilet ücreti yüzde 15,45 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 6,09 ile ıspanak, yüzde 11,45 ile salça, yüzde 1 ile yumurta ve yüzde 0,84 ile kesme şeker oldu.

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