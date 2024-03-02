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Antalya'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Antalya’da yol kenarındaki otluk alanda 40 yaşlarında bir kadının cansız bedeni bulundu.

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Olay, Kepez ilçesinde meydana geldi. Bisikletiyle ilerleyen Ahmet Üresin yol kenarındaki otluk alanda battaniye kenarından bir kişinin ayağının çıktığını gördü. Üresin durumu önce akrabasına sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 40 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimlik tespitini belirleyecek bir belgenin çıkmadığı kadının, vücudunda herhangi bir darp izinin olmadığı tespit edildi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından 2 gün önce öldüğü tahmin edilen kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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