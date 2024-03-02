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Faturalarında yeni dönem: Sayaç değişimi için son tarih belli oldu

Faturalarında yeni dönem: Sayaç değişimi için son tarih belli oldu

31 Aralık 2024'e kadar tüm genel aydınlatma sayaçları otomatik okuma sistemine (OSOS) dahil olacak. Bu sayede sayaç okuma için görevlilerin kapı kapı dolaşmasına son verilecek ve faturalar daha hızlı ve doğru bir şekilde düzenlenecek.

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Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından alınan yeni bir kararla, genel aydınlatma için kullanılan sayaçların Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işlemi 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanacak. Bu düzenleme, Resmi Gazete'nin son sayısında yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile resmiyet kazandı.

Yönetmelik değişikliği ile, TEDAŞ'ın genel aydınlatma sayaçlarını tamamen OSOS kapsamına alma zorunluluğu getirildi. Bu değişiklik, genel aydınlatmanın daha etkin bir şekilde yönetilmesini ve enerji tüketiminin daha doğru bir şekilde izlenmesini sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca, OSOS'a uygun olmasına rağmen henüz bu sisteme dahil edilmemiş ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrimiçi olarak izlenemeyen sayaçlar için önemli bir karar alındı. 1 Ocak 2025 tarihine kadar, bu tür sayaçların tüketim giderleriyle ilgili ödemelerin yapılmayacağı kararlaştırıldı. Bu düzenleme, ilgili kurum ve kuruluşları OSOS'a geçiş konusunda teşvik etmeyi ve enerji tüketiminin daha şeffaf bir şekilde yönetilmesini hedefliyor.

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