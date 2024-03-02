Cep telefonu faturalarına zam geliyor! Tarifelerde tavan fiyat uygulanacak tarih belli

Cep telefonu faturalarına 1 yılda yüzde 150 zam gelmişti. Vatandaşı isyan ettiren zamlar nedeniyle BTK şikayet yağmuruna tutuldu. Bu yılın zamları için tarih belli olurken BTK yeni zamlarda tavan fiyat uygulayacak.

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Cep telefonu tarifelerine zam geliyor. Mobil iletişimde uygulanan ücretlerde uygulanacak yeni tarife uygulamaya girecek. BTK, Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi ile tavan fiyatı belirleyecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 1 Nisan'da tavan fiyat açıklayacak. BTK, operatörlerin konuşma ve SMS ücretlendirmesine her yıl nisan ve ekim olmak üzere 6 ayda bir yayınladığı "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi" ile tavan sınırlaması getirirken, internet ücretleri için ise Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde serbest piyasa koşulları işletiliyor. Bu sebeple operatörler esas zamlı tarifeleri internet paketleri için uyguluyor. Ekim 2023'te yurtiçi aramanın dakikasını 2.45 TL, yurtdışı aramanın dakikasını 24.57 TL ile sınırlayan BTK, yurtiçi SMS fiyatını ise 1.75 TL olarak belirlemişti. Şimdi 1 Nisan'da konuşma dakika ve SMS tavan fiyatlarının artırılması beklenirken, bu tarihten sonra taahhüdünü uzatmak isteyenler yeni zamlı paketlerle karşılaşabilecek.

Taahhüdü yaklaşanların zamdan etkilenmemek için yeni tarife ve paket taahhüdünü 1 Nisan'a kadar yapması gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl milyarlarca liralık satış geliri elde etmesine rağmen bu yıl fiyatlarını enflasyon üzerinde artıran mobil operatörler ücretlere yaklaşık yüzde 150 oranında zam yansıttı. BTK tarafından 1 Nisan'da açıklanacak yeni azami ücret tarifesi sonrası da operatörlerin yeni tarife ve paket fiyatlarına zam yapması bekleniyor.

Mobil operatörlerin faturalara yansıttığı fahiş ücret politikaları nedeniyle 2023 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yapılan şikayetler arttı. 1 yılda tarifeler neredeyse yüzde 150 artarken vatandaş da yüksek faturalara isyan etmişti.

Vatandaşlar geçtiğimiz yıla oranla fahiş oranda artan cep telefonu paket ve tarife fiyatlarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şikâyet etti. Kurumun operatörlere getirdiği tavan fiyat uygulaması da sorunu çözmede yetersiz kaldı.

Şikayet ve ihbarda bulunmayınız

ALO 120'yi arayarak şikâyet ve ihbarda bulunabilen vatandaşlar, isterlerse de https://tuketici. btk.gov.tr/ adresindeki formu doldurarak şikâyetlerini kuruma iletebiliyor. Şikâyetleri ilgili operatöre yönlendiren BTK, sorununun çözmesini talep ediyor. Eğer sorun çözümsüz kalır ve vatandaş aynı konuda ikinci şikâyetini yaparsa bu defa durum operatörlerin aleyhine dönüyor. Her yıl vatandaş memnuniyet ölçümleri yapan kurum, ilgili operatörlere memnuniyetsizlik oranına göre idari para cezası kesebiliyor.

4.5 milyar TL net kâr elde etti

BTK verilerine göre 2023'ün üçüncü çeyreğinde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri toplamı yaklaşık 48.3 milyar TL olarak gerçekleşirken, bunun 8.5 milyar TL'si TT Mobil, 15.7 milyar TL'si Turkcell, 10.1 milyar TL'si Türk Telekom ve 14 milyar TL'si ise Vodafone tarafından gerçekleşti. Diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net satış gelirleri toplamı yaklaşık 14.5 milyar TL oldu.

Türk Telekom'un 2023 ilk 9 aylık geliri ondan önceki yıla oranla yüzde 69.6 artışla 55.6 milyar TL'ye ulaşırken, 4.5 milyar TL net kâr elde etti.

Vodafone'un ise Nisan- Eylül 2023 mali döneminde servis gelirleri 20.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, faiz ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 8 milyar TL'ye çıktı.

Turkcell ise geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte toplam gelirlerini 2022 aynı dönemine göre yüzde 77.3 artışla 26 milyar TL'ye çıkarırken, 2023 üçüncü çeyrekte 5.5 milyar TL net kâr elde etti.