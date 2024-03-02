İsrail, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’ı vurdu: 3 ölü

Lübnan güvenlik güçleri, İsrail’in insansız hava araçlarıyla Lübnan’ın güneyine gerçekleştirilen saldırıda 3 Hizbullah mensubunun öldüğünü açıkladı.

Abone ol

İsrail, insansız hava araçlarıyla Lübnan’ın güneyindeki Nakura’da bir aracı hedef aldı. Lübnan güvenlik güçleri, İsrail’in dronlu hava saldırısında 3 Hizbullah mensubunun öldüğünü duyurdu. Ayrıca, İsrail’in gece boyunca sınırda bulunan Blida köyündeki noktaları hedef aldığı kaydedildi.

Gazze’de can kaybı 30 bin 320'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 148. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 10 saldırıda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 156 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi’nde saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 320'ye, yaralananların sayısının ise 71 bin 533'e yükseldiği belirtildi.

İsrail, Deir El Balah ve Cibaliye’de 3 evi vurcu:17 ölü

İsrail’in Deir El Balah ve Cibaliye hava saldırısı gerçekleştirdi. Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ara vermeyen İsrail’in Deir El Balah ve Cibaliye’de 3 evi hedef alarak gerçekleştirdiği hava saldırısında 17 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail’in Deir El Balah’ta 2 eve yönelik saldırıda 15 Filistinli hayatını kaybetti. Cibaliye’de bulunan eve gerçekleştirilen saldırıda ise 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedilirken söz konusu evde yerlerinden edilmiş 70 kişinin sığındığı kaydedildi.