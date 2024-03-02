BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık: 7 şüpheli tutuklandı

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık: 7 şüpheli tutuklandı

Denizli'de sosyal medyada açtıkları sahte hesaplar üzerinden ürün satma vaadiyle 107 kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan ürün almaya çalıştıkları sırada dolandırıldıklarını belirten vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin sahte sosyal medya hesapları açarak elektrikli bisiklet, araç yıkama makinası, ilaçlama makinesi gibi ürünlere ilişkin ilanlar paylaştıkları, ürünü almak isteyen kişilerle sosyal medya veya tek kullanımlık telefon numaraları üzerinden irtibat kurdukları tespit edildi.

Vatandaşların paraları banka hesap numaralarına yatırması sonrasında ürünün gönderilmediği, telefon ve sosyal medya hesaplarının kapatıldığı belirlendi.

Şüphelilerin bu şekilde 102 olayda 107 kişiyi 348 bin 700 dolandırdığı tespit edildi.

Olayla ilgili belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçim takvimi işliyor: Gözler YSK'da! Kesin aday listeleri yarın açıklanacak
Seçim takvimi işliyor: Gözler YSK'da! Kesin aday listeleri yarın açıklanacak
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
3. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti
3. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü yaptı
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü yaptı
Yayın ihalesi belli oldu iddiası! Taraflar anlaştı iş resmi imzaya kaldı
Yayın ihalesi belli oldu iddiası! Taraflar anlaştı iş resmi imzaya kaldı
Prematüre bebeklerde ROP muayenesine dikkat
Prematüre bebeklerde ROP muayenesine dikkat
Borderline kişilik bozukluğu olanlar, sık sık boşluk hissi yaşayabilir”
Borderline kişilik bozukluğu olanlar, sık sık boşluk hissi yaşayabilir”
Ezgi Apartmanı davasında savcılıktan kırmızı bülten talebi
Ezgi Apartmanı davasında savcılıktan kırmızı bülten talebi
İhracatta yeni rekor! Bakan Ömer Bolat rakamlarla açıkladı
İhracatta yeni rekor! Bakan Ömer Bolat rakamlarla açıkladı
5 yıl hapis cezası ile aranıyordu düzenlenen operasyonla yakalandı
5 yıl hapis cezası ile aranıyordu düzenlenen operasyonla yakalandı
Bilecik Spor Kulübü yarın oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı
Bilecik Spor Kulübü yarın oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı
Tunç Soyer: Oy kazanmanın en kolay ve en tatlı yolu...
Tunç Soyer: Oy kazanmanın en kolay ve en tatlı yolu...