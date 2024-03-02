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5 yıl hapis cezası ile aranıyordu düzenlenen operasyonla yakalandı

5 yıl hapis cezası ile aranıyordu düzenlenen operasyonla yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

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Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda; Erdek İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi. Mutat sayıda merminin bir adet silahla ev veya işyerinde bulundurulması suçu kapsamınca şahsa adli işlem başlatıldı.

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