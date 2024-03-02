Prematüre bebeklerde ROP muayenesine dikkat

Vaktinden erken doğan bebeklerin karşılaştıkları en önemli göz sorununun 'prematüre retinopatisi' yani ROP olduğunu belirten Dr. Dilbade Yıldız Ekinci, ROP’un erken doğan bebeklerin gözlerinde gelişebilen ve görmeyi tehdit eden önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi.

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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında Göz Doktoru olarak görev yapan Dr. Dilbade Yıldız Ekinci, prematüre retinopatisinin (ROP) erken doğan bebeklerin retinalarındaki kan damarlarının anormal geliştiği bir hastalık olduğunu ve körlükle sonuçlanabileceğini söyledi.

Prematüre bebeklerin zamanında ve düzenli göz muayenelerinin mutlaka yapılması gerektiğine dikkat çeken Ekinci, “Prematüre retinopatisi (ROP) dediğimiz; erken doğan bebekleri etkileyen ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı körlük yapabilen ciddi bir hastalıktır. Eğer bebek doğduktan sonra 4. haftasında muayeneye getirilirse biz muayene sonucumuza göre eğer ağır bir hastalık tespit edersek tedavi uyguluyoruz. İki şekilde tedavimiz var. Biri lazer diğeri ise göz içi enjeksiyon. Genellikle başarı oranı yüzde 90’ın üzerinde birçok bebekte biz körlüğü bu şekilde zamanında muayene ve tedaviyle engelleyebilmekteyiz” dedi.

ROP tedavisi olan bebeklerde özellikle gözde retina damar gelişiminin çok önemli bir husus olduğunu değinen Ekinci, “Çünkü birçok bebekte damar gelişimi zayıf kalıp tekrar hastalığın nüksüne sebep olabilmekte. Bunu tespit edebilmek için son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde bazı merkezlerde göz anjiyografisi kullanılmakta. Anjiyografiyi biz genel anestezi altında uygulamaktayız. Damardan boyalı bir madde vererek gözün arkasındaki damarların gelişimini tespit etmekteyiz. Anjiyo sonucuna göre tedavi kararımızı veriyoruz. Bebekte eğer damar gelişimi eksikse veya damarlarda bizim gözümüzle göremediğimiz sızıntılar varsa lazer tedavisiyle bebeğin gözünü emniyete almış oluyoruz” diye konuştu.

Daha önce Diyarbakır’da bu sorunu tespit ettikleri bebekleri İstanbul ya da Ankara’ya sevk etmek durumunda kaldıklarını, şimdi ise cihazın olmasıyla hastaları il dışına göndermeye gerek duymadan tedavi ettiklerini ifade eden Ekinci, “Son birkaç aydır artık bizim merkezimizde de cihaz var. Bebeklerimizi il dışına göndermeden görüntülerini çekip tedavilerini yapabilmekteyiz. Anjiyo cihazının bir diğer güzel yanı sadece ROP değil, diğer retina hastalıklarında da kullanabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.