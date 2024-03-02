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Yayın ihalesi belli oldu iddiası! Taraflar anlaştı iş resmi imzaya kaldı

Yayın ihalesi belli oldu iddiası! Taraflar anlaştı iş resmi imzaya kaldı

Saran Holding ve beIN SPORTS arasında geçen yayın ihalesinde sıcak bir gelişme yaşandı. İddiaya göre beIN SPORTS istenilen rakamın üzerine çıkarak TFF anlaşmaya vardı.

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Önümüzdeki sezonda maçların yayınlanacağı platform için ‘karar verildi’ iddiası geldi. 

Dün toplanan Yayın İhale Komisyonu, istenilen tekliflerin verilmediğini öne sürerek yayın ihalesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Söz konusu gelişmeye Saran Holding tarafından çok sert bir bildiri ile yanıt verilmiş ve ihale iptalinin bir tiyatro olduğu belirtilerek, amacın mevcut yayıncıya ihaleyi vermek olduğu aktarılmıştı.

"Yıllık 150 milyon Euro"

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre beIN SPORTS, TFF'ye ilettiği yeni teklifte kulüplerin isteği olan "Yıllık 150 milyon Euro" sınırının üzerine çıktı.

Sabuncuoğlu tarafından yapılan paylaşımda "beIN Sports, ihale başında TFF ve Kulüpler Birliği’nin hedeflediği rakam olan 150 milyon euro barajını son teklifiyle aştı. Süper Lig’in yeni yayıncısı beIN Sports olmak üzere! İş resmi imzaya kaldı." ifadeleri kullanıldı.

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