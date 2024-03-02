BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

Şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Eskişehir ile Alpu ilçesi arasında yer alan yolda meydana geldi. 26 YA 887 plakalı ve Y.Ç. idaresindeki pikap arazi aracı, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle savrulmaya başladı. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki şarampole savrularak, ters döndü. Araçta sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen sağlık çalışanlarının çabası sonucu çıkarıldı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çocuklar bu kış solunum yolu enfeksiyonlarını daha kolay atlattı
Çocuklar bu kış solunum yolu enfeksiyonlarını daha kolay atlattı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık: 7 şüpheli tutuklandı
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık: 7 şüpheli tutuklandı
Seçim takvimi işliyor: Gözler YSK'da! Kesin aday listeleri yarın açıklanacak
Seçim takvimi işliyor: Gözler YSK'da! Kesin aday listeleri yarın açıklanacak
3. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti
3. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü yaptı
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü yaptı
Yayın ihalesi belli oldu iddiası! Taraflar anlaştı iş resmi imzaya kaldı
Yayın ihalesi belli oldu iddiası! Taraflar anlaştı iş resmi imzaya kaldı
Prematüre bebeklerde ROP muayenesine dikkat
Prematüre bebeklerde ROP muayenesine dikkat
Borderline kişilik bozukluğu olanlar, sık sık boşluk hissi yaşayabilir”
Borderline kişilik bozukluğu olanlar, sık sık boşluk hissi yaşayabilir”
Ezgi Apartmanı davasında savcılıktan kırmızı bülten talebi
Ezgi Apartmanı davasında savcılıktan kırmızı bülten talebi
İhracatta yeni rekor! Bakan Ömer Bolat rakamlarla açıkladı
İhracatta yeni rekor! Bakan Ömer Bolat rakamlarla açıkladı
5 yıl hapis cezası ile aranıyordu düzenlenen operasyonla yakalandı
5 yıl hapis cezası ile aranıyordu düzenlenen operasyonla yakalandı