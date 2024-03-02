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Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama

Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada ekiplerce ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılık olaylarında kullandığı diz üstü bilgisayaralar ile çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

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