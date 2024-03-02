ABD donanmasının motorlarının bakımı TEI’de yapılacak

Türkiye’nin motor şirketi TEI, ABD donanmasının LM2500 denizcilik gaz türbinlerinin depo seviyesi bakım ve revizyonlarını gerçekleştirecek.

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Motor üreticisi GE Marine ile 2023 yılında imzaladığı anlaşma ile TEI, LM2500 motorları için küresel bir bakım, onarım, revizyon merkezi olmak için ilk adımı atmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Ekim 2026’ya kadar süreceği belirtilen anlaşma uyarınca TEI, 14 aylık bu dönemde ABD Donanmasının kullanıcısı olduğu LM2500 motorlarının depo seviyesi bakım ve revizyon hizmetlerini TEI tesislerinde gerçekleştirecek. TF39 ve CF6-6 havacılık motorları türevi LM2500, çok sayıda küresel kullanıcısı ile dünyanın en çok tercih edilen denizcilik gaz türbinlerinden biri.

Tavan değeri 45 milyon 600 bin Amerikan doları olan bu sözleşme ile TEI, yalnızca havacılık motorlarında değil, aynı zamanda havacılık motorları türevi gaz türbinleri bakım faaliyetleri için de küresel iddiasını bir kez daha ispatlamış oldu.” İfadeleri kullanıldı.