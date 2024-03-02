Minibüslerde İstanbulkart dönemi! Arnavutköy'de başladı

İstanbulkart, pilot bölge olarak belirlenen Arnavutköy'de bazı minibüslerde kullanılmaya başlandı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında geçen temmuz ayında kabul edilen kararın ardından pilot bölge olarak belirlenen Arnavutköy'de "Ücret Entegrasyon Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı.

Burada konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İstanbul'un en önemli meselesinin ulaşım olduğunu belirterek, projeyle kent ulaşımı için önemli bir dönüşümü başlattıklarını söyledi.

Kurdukları altyapı sisteminin İstanbul geneli için de kurgulayacaklarını aktaran Akgün, "Artık minibüsler de raylı sistemle, deniz yoluyla, otobüsle tam entegre olacak. Böylece toplu ulaşımda geçerli olan indirimli ve aktarmalı bilet avantajları minibüslerde de geçerli olacak. Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler İBB tarafından sübvanse edilecek." diye konuştu.

Ücret entegrasyonundan ilk etapta "17+1" koltuk kapasitesindeki araçlar yararlanabilecek.

Arnavutköy'deki proje kapsamındaki hatlar ise, "ARN2, ARN3, ARN4, ARN5, ARN6, ARN7, ARN8, ARN9, ARN10, ARN11" olarak belirlendi.