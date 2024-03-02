Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Onlar ikramiye alamayacak
Emekliye verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören 8. Yargı Paketi, Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Peki zamlı bayram ikramiyesinden kimler, nasıl yararlanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldığını açıkladı. Böylece ikramiyeler 2 bin liradan 3 bin liraya yükseldi. Bu sayede emekliler, her iki bayramda 3 bin lira olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye alacak.
Kimler yararlanacak?
31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında zamlı ikramiyeden yararlanacak.
Emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayacak.
Birden fazla aylık alanlar...
Habertürk'te yer alan habere göre SGK'dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek.