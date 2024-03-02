Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Onlar ikramiye alamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldığını açıkladı. Böylece ikramiyeler 2 bin liradan 3 bin liraya yükseldi. Bu sayede emekliler, her iki bayramda 3 bin lira olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye alacak.