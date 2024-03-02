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Cizre’de 3 yaşındaki çocuğun imdadına ambulans helikopter yetişti

Cizre’de 3 yaşındaki çocuğun imdadına ambulans helikopter yetişti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde boğazına cisim kaçan ve hayati tehlikesi bulunan 3 yaşındaki çocuğun imdadına Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter yetişti. Entübe olan minik çocuk Elazığ’a nakledildi.

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Cizre ilçesinde boğazına cisim kaçan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Elazığ’a sevk edildi. Cizre’de evde boğazına cisim kaçan 3 yaşındaki Selim Yunus Kaya, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve entübe olan çocuğun tam teşekküllü bir hastanede tedavisinin yapılması için hastanın sevkine karar verildi.

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