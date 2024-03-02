İnşattan düşen işçi ağır yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaatta çalışan işçi, 4'üncü kattan zemine düşerek ağır yaralandı.

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Olay, Çayırova ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Özgürlük Mahallesinde bulunan inşatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışma sırasında bir işçi, 4'üncü kattan düşerek zemine çakıldı. Durumu gören arkadaşları hemen yardımına koşarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan işçiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.