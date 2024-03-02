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Güneydoğu'dan şubat ayında 985,1 milyon dolarlık ihracat

Güneydoğu'dan şubat ayında 985,1 milyon dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden şubat ayında 985,1 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı bildirildi.

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının artması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Yeni yılda ihracatın olumlu ilerlediğini belirten Kileci, şöyle devam etti:

"Bölgenin şubat ayı ihracatı 985,1 milyon dolar, Gaziantep'in ihracatı ise 863,6 milyon dolar oldu. 6 Şubat depremlerinden 1 yıl sonra şubat ayı ihracat rakamlarını karmaşık duygular içerisinde açıklıyoruz. Tüm bölgemizde maddi manevi ağır hasarlara sebep olmuş tarihimizdeki en yıkıcı depremlerin ardından bölgemiz dayanışma azmiyle depremden henüz birkaç ay sonra yeniden ihracatta ve üretimde iddialı hedefler koymaya başlamıştı. Açıklanan bu rakamlar bölge ihracatçımızın çalışkanlığını gözler önüne seriyor."

Kileci, 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, Irak, ABD ve Suriye'nin dış satımda ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

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