BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

Kütahya'da bu binadaki boş 4 daireyi uygun fiyata kiraya verecek bir şartı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kütahya'da bu binadaki boş 4 daireyi uygun fiyata kiraya verecek bir şartı var

Kütahya'da eşiyle Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisi gören apartman sahibi, kendilerinin de yaşadığı binadaki 4 boş daire için sigara içmeyen kiracı arıyor.

Abone ol

Meydan Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında eşi Fatma Ün ile yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Ün, 4 kiracısının içtiği sigaranın dumanından rahatsız oldu.

Çıkmaları için onar bin lire verdi

Uyarılarını dikkate almayan kiracılarını, onar bin lira ödeme yaparak evden tahliye eden Ün, kiralık daireleri için emlakçıdan "sigara içmeyen kiracı" bulunmasını talep etti.

Bu şartını hazırlanacak kira kontratlarına da yazdırmak isteyen ev sahibi Ün, yeni kiracıların ya da misafirlerinin ev içinde veya apartmanda sigara içmesinin "tahliye gerekçesi" olacağını savunuyor.

Ün, AA muhabirine, kendisinin ve eşinin KOAH nedeniyle sürekli oksijen tedavisi gördüğünü, bu nedenle apartmanındaki dairelerini sigara içmeyenlere kiraya vereceğini anlattı.

Eşi ve kendisinin hastalıkları nedeniyle sigaradan aşırı etkilendiklerini belirten Ün, "Daha önceki kiracılarımın sigara içmesinden dolayı çok rahatsız olduk. Apartman boşluğunda içilen ve dairelerin kapılarından çıkan sigara dumanından ve kokusundan hastalığımız dolayısıyla çok etkilendik, nefes alamaz hale geldik. Apartman girişine 'sigara içilmez' yazısı asmama rağmen kiracılarım içmeye devam ettiler." dedi.

"Balkona çıkamaz olduk"

Sigara içen önceki kiracılarına daireyi boşaltmaları için ödeme yaptığını ifade eden Ün, şunları söyledi:

"KOAH hastası olduğumuz için sürekli oksijen tüpü kullanıyorum. Sigara içildiğinden dolayı çok etkilendiğim için normalden çok fazla oksijen tüpü tüketmek zorunda kalıyordum. Yeni kiracılarımızla imzalayacağımız sözleşmeye sigara yasağı maddesini de ekleyeceğim."

Fatma Ün de sigara kokusu ve dumanı olduğunda baygınlık geçirdiğini, sağlıklarının kendileri için önemli olduğunu ve bu nedenle binada kesinlikle sigara içen kiracı istemediklerini belirtti.

Emlakçı Mehmet Demir ise ilk kez kendilerinden sigara içmeyen kiracı talebinde bulunulduğunu, Ün çiftinin sigara içmeyen kişilere piyasanın altında bir fiyatla dairelerini kiraya vereceğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kapak açacağına parmağını sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
Kapak açacağına parmağını sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Mardin’de hırsızlık ve yağma şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Mardin’de hırsızlık ve yağma şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Batı'nın ülkesinden taleplerini açıkladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Batı'nın ülkesinden taleplerini açıkladı
Hareket halindeki otonun tavanındaki yolculuk kötü bitti
Hareket halindeki otonun tavanındaki yolculuk kötü bitti
Milli Eğitim Bakanı'ndan, İzmir'e 23 yeni okul müjdesi
Milli Eğitim Bakanı'ndan, İzmir'e 23 yeni okul müjdesi
İstanbul'da kazanan kim olacak son seçimi bilen OPTİMAR'ın anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı
İstanbul'da kazanan kim olacak son seçimi bilen OPTİMAR'ın anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı
Antalya'da bir evde albino piton bulundu
Antalya'da bir evde albino piton bulundu
Süper Lig'de MKE Ankaragücü, İstanbulspor'la berabere kaldı
Süper Lig'de MKE Ankaragücü, İstanbulspor'la berabere kaldı
Türkiye ile Irak, Kalkınma Yolu Projesi için karşılıklı ofis açacak
Türkiye ile Irak, Kalkınma Yolu Projesi için karşılıklı ofis açacak
İTO şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İTO şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
MHP kurultay hazırlıklarına başladı
MHP kurultay hazırlıklarına başladı