Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı DEM ile demlendi, ittifak yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Antalya mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi, ittifak yaptı.CHP Genel Başkanı çıkıp utanmadan 'DEM'le ittifakımız yok' diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış." ifadelerini kullandı.

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Yerel seçime 29 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarını Antalya’da sürdürdü. Burada bir konuşma yapan Erdoğan "Sordum şu anda katılım nedir diye. Verilen rakam şu, 80 bin. On binler Antalya'da bugün bizlerle beraber. 31 Mart'a hazır mıyız? Yeniden Antalya diyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Antalya Diplomasi Forumu yükselişin işaretidir. Şimdi Cumhur İttifakı ve şu anda da hükümet olarak iş başında olduğumuza göre yerel yönetimi de bize teslim ettiğinizde ülkeyi uçurmaya devam edecek miyiz? Bu ülkeyi maalesef çöpten, çukurdan çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz.

Sizler de takip ediyorsunuz CHP'nin yeni genel başkanı parti teşkilatının yöneticilerine seçim dönemine özel öğütler veriyor gerçek niyetinizi saklayın diyor konuşmayın ki tepki almayın diyor polemiğe girmeyin ki zararlı çıkmayalım diyor. Yani şu seçim geçene kadar sahte olun gerçek yüzünüzü saklayın diyor kim bu CHP'nin Genel Başkanı. Parti yöneticilerine millete saygılı olun demiyor da milleti kandırın diyor. Ne yapsalar boş. Hangi maskeyi takarsa taksınlar milletimiz niyetlerini biliyor. Hangi kılığa gireceklerini hangi yalana sarılacaklarını şaşırdılar.

"CHP Genel Başkanı çıkıp utanmadan 'DEM'le ittifakımız yok' diye demeç veriyor"

Sandıkta hesaba çekilecekleri günler yaklaştıkça bunların ayakları titremeye başladı. Hangi kılığa gireceklerini şaşırdılar.

CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi, ittifak yaptı. Bu iki parti kendi aralarında yaptıkları gizli kapaklı anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştılar.

CHP Genel Başkanı çıkıp utanmadan 'DEM'le ittifakımız yok' diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Milletimiz sadece maskelerin arkasına sakladıklarını gerçek yüzlerini değil ciğerlerini biliyor.

"Sandıkta güçlü desteğinizi istiyoruz"

Antalya zübük siyasetçi oyunlarına gelmez. Antalya'nın altın çağını başlatmaya var mıyız? Antalya evet diyorsa iş bitmiştir.

Son 21 yılda Antalya'ya 304 milyar tutarında yatırım yaptı. CHP'nin bir yatırımı var mı burada? 31 Mart'ta sandıkta daha güçlü desteğinizi istiyoruz. Büyükşehir ve ilçe adaylarımızı sizlere emanet ediyoruz.