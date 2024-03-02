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SGK'dan 'asgari ücret' genelgesi! 700 lira olmuştu: Eksik prime destek verilmeyecek

SGK'dan 'asgari ücret' genelgesi! 700 lira olmuştu: Eksik prime destek verilmeyecek

Asgari ücret desteği 700 liraya yükseltilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eksik prim bildiren işveren için bir genelge yayımladı. Buna göre brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarda eksik prim bildiren işverenin desteği iptal edilecek.

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Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenlere verilen aylık 700 liralık asgari ücret desteğine ilişkin genelge yayımladı. Buna göre, yıl içinde tek bir ayda dahi brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarda eksik prim bildiren işverenin desteği iptal edilecek.

NTV'nin haberine göre, yapılmış ödemeler ise cezasıyla birlikte geri alınacak. Genelgeye göre yıl içinde çalışanların prime esas kazancının eksik bildirimi veya hiç bildirilmemesinin tespit edilmesi halinde işveren 2024 yılı için destekten yararlanamayacak.

Ödenen tutarlar gecikme zammı ve cezası ile birlikte geri alınacak.

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