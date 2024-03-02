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4. kattan düşen şahıs ağır yaralandı

4. kattan düşen şahıs ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde 4. kattan düşen şahıs ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kazımkarabekir Mahallesi Eskibağ Sokak üzerinde meydana gelen olayda; S.T. (46), 4. katta ikamet ettiği evin balkon kısmından aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.T., daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri ise olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

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