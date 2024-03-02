Pamukkale Adayı Ertemur’dan 24 saat vardiyalı kreş sözü verdi

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, geçtiğimiz günlerde duyurduğu 24 saat çalışacak kaliteli, güvenilir ve hijyenik hizmetler verecek kreşlerin sözünü verdi.

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CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçim süreci yaklaştıkça projelerini detaylı bir şekilde açıklamaya devam ediyor. Pamukkale ilçesindeki kadınların istihdama katılımının önünü açmak amacı ile 24 saat çalışacak kaliteli, güvenilir ve hijyenik hizmetler verecek kreşlerin sözünü verdi. CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, geçtiğimiz günlerde duyurduğu kreş projesinin detaylarını anlattı. Ertemur; “Çalışan kadın nüfusunun yoğun olduğu bölgelere öncelik vererek hayata geçireceğimiz 24 saat vardiyalı kreşler projemiz kadınların üretime daha fazla kazandırılmasını sağlayacak” dedi.

“10 Yıldır yapmadıklarını biz Pamukkale’mize kazandıracağız”

Ertemur, kadınların üretime ve istihdama katılmasının önemine dikkat çekerek, “Mevcut ekonomik zorluklar içinde kadınlarımızın çalışması elzem hale geldi. Pamukkale’mizde kadınların üretim çemberine dahil olmasını istiyorsak, önlerindeki engelleri kaldırmalıyız. Devlet okul öncesi eğitimde yaş ve süre kısıtı getiriyor. Günde 3 saat devlet anaokuluna çocuğunu gönderen bir aileyi nasıl istihdama kazandırabilirsiniz. Özel kreşlerimiz var ancak asgari ücretle çalışan bir annenin çocuğunu belirlenen ücretleri ödeyerek özel kreşlere göndermesi de mümkün değil. Bu nedenle kadınlara ve ailelerimize destek olmamız gerekiyor. Kendi yarınlarımızı bugünden geleceğe hazırlamalıyız. Mevcut yönetimin 10 yıldır yapmadığı hizmeti Pamukkale’mize kazandıracağız” diye konuştu.