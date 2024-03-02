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Balık tutmaya giden genç sara nöbeti geçirerek suya düştü!

Balık tutmaya giden genç sara nöbeti geçirerek suya düştü!

Muş’ta, Murat Nehri’nde balık tuttuğu sıra sara nöbeti geçirerek suya düşen genç, arkadaşları tarafından kurtarıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Murat Nehri’nde meydana geldi. Muş merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yoncalıöz köyünde yaşayan Selami Akova (23), sabah saatlerinde balık tutmak için Murat Nehri’ne gitti. Bu sırada sara nöbeti geçiren Akova, dengesini kaybederek suya düştü. Akova’nın suya düştüğünü fark eden arkadaşları hemen yardıma koştu.

Sudan çıkarılan Akova, arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, sudan kurtarılan Akova’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan Akova, tedavi edilmek üzere Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Muş Devlet Hastanesine getirilen Akova’nın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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