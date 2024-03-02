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Yozgat’ta Geleneksel Türk Okçuluğu yarışması düzenlendi

Yozgat’ta Geleneksel Türk Okçuluğu yarışması düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde bu yıl "Tarih için bir ok at" temasıyla 5.’si düzenlenen Türk Okçuluğu Yarışması’nda 300 sporcu ok attı.

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Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu tarafından kampüs alanında bulunan spor salonunda düzenlenen yarışmaya 18 yaş altı ve üzeri bireysel erkek ve kadın, üniversiteler, kulüpler ve minik kategorilerinde sporcu katıldı.

Türk okçuluğunu gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, “Geleneksel Türk okçuluğunun gelişmesini, devam etmesini ve bu yarışmaların diğer yapacağımız sportif faaliyetlere de örnek olmasını istiyoruz. Tarihimizden gelen mirası yaşatmak adına okçuluk çok önemli. Yarışmaya katılan sporcularımızı tebrik ediyorum.” dedi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz ise geleneksel Türk okçuluğunun birçok ilde olduğu gibi Yozgat'ta da her geçen gün geliştiğini ve bunu yaşatıp yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Yaşar'ın hedefe ok atmasıyla yarış başladı. Sporcular, Malazgirt Savaşı'na, İstanbul'un Fethine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ithafen 10,71, 14,53 ve 19,23 metreden hedefe ok attı. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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