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Gaziantep’te aranan 807 şahıs yakalandı

Gaziantep’te aranan 807 şahıs yakalandı

Gaziantep’te aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 807 şüpheli yakalandı.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan operasyonlar neticesinde hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, yaralama, yağma, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal, karşılıksız çek ve karşılıksız yararlanma gibi çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 807 şüpheli şahıs yakalandı.

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