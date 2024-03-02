Yüksekovalı gezgin öğretmen bu sefer doğaya dikkat çekmek için santur çaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gezgin öğretmen olarak tanınan Ümit Bartın ve arkadaşları, doğaya ve canlılara korumak dikkat çekmek için santur çaldı.

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"Doğa için çal' sloganıyla müzik yapan öğretmen Ümit Bartın, doğanın güzellikleriyle renkli renkli görüntülere yer verdiler. Dört arkadaşıyla Şemdinli-Derecik karayolunda bulunan taş köprünün üzerine kurduğu santurla doğaya dikkat çektiler. Gezgin öğretmen Ümit Bartın, “Bugün arkadaşlarımızla doğaya bir gezi düzenledik. Düzenlediğimiz gezide dağlarda güzel renkler adeta görsel şölen oluşturuyordu. Biz de güzelim doğayı, içindeki canlıları korumak adına ve buna dikkat çekmek için enstrümanlarla bu güzelliğe karşı bir bütün sağlamak istedik ve "Doğa İçin Çaldık". Santurla müzik yaptık. Doğa bize bu güzel havayı ve kar beyaz dağların yavaş yavaş aşağılara doğru geldikçe renk değiştirdiği anları sunarken, bazı insanların özellikle bu doğayı düşüncesiz bir şekilde yok etmek için kirletmesi ve çöp yığını haline getirmesine karşı bir şeyler yapmak istedik. Bu temiz havanın kömür ve zehirli gazlar, dumanlar ile oluşturduğu olumsuzluklara dikkat çekmek istedik. Enstrümanlarımızla bu konuya dair farkındalık oluşturmak istedik. Güzelim doğamızı, toprağımızı, havamızı korumak en önemli görevimiz olmalı. Hayatımızın sürdürülebilirliği için daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Canlıları korumalıyız, doğamızı korumalıyız. Bizde Şemdinli-Derecik karayolunda buluna taş köprüde buna dikkat çektik” dedi.