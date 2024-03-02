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7. Merzifon Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı

7. Merzifon Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bu yıl 7.'si düzenlenen kitap fuarının açılışı yapıldı. Merzifon Belediyesi’nin düzenlediği fuarın onur konuğu akademisyen ve yazar Cihat Yaycı oldu.

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10 Mart’a kadar açık kalacak kitap fuarına 150’den fazla yayınevi katıldı. Kültürel etkinliklerin düzenleneceği fuarda, 200 şair ve yazar okurlarıyla buluşacak.

İclal Aydın yeni romanını Merzifon’da yazacak
Oyuncu ve yazar İclal Aydın, fuarın açılış günü hayranlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. Tarihinden çok etkilendiği Merzifon’da bir roman yazmayı da planladığını anlatan İclal Aydın, “Mayıs’ta Merzifon’a geliyorum. Elimdeki kitap bittikten sonraki planım Merzifon ve Amasya üzerine bir roman olacak” dedi. Belediye Başkanı Alp Kargı da, Aydın’ı konuk etmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

‘Kitap herkesi buluşturur’
Sloganı ‘Kitap herkesi buluşturur’ olan fuarı 7. defa düzenlemenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Başkan Kargı, “Dolu dolu bir kitap fuarı bizi bekliyor. Tüm yurttaşlarımızı fuarımıza davet ediyorum” diye konuştu.

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