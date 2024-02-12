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74 ilde Mercek-11 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: Bin 124 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-11” Operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildiğini, bin 124 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-11” Operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarda, bin 124 şüphelinin de gözaltına alındığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Konya, Diyarbakır, Samsun, Bursa, Sakarya, Şanlıurfa, Mersin, Kocaeli, Gaziantep, Kars, Batman, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Antalya, Manisa, Balıkesir, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzurum, Kastamonu, Mardin, Uşak, Edirne, Kayseri, Malatya, Ordu, Zonguldak, Düzce, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Muğla, Tokat, Van, Amasya, Aydın, Hatay, Kırşehir, Aksaray, Kırklareli, Muş, Rize, Sivas, Bilecik, Bingöl, Kütahya, Nevşehir, Şırnak, Trabzon, Ağrı, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Iğdır, Karabük, Kilis, Siirt, Sinop, Yalova ve Yozgat olmak üzere 74 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-11” Operasyonlarında' 749 ruhsatsız tabanca ve 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 821 tabanca yakalandı.

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; İstanbul'da 150 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 195 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 59 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 72 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 58 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı. Ankara’da 40 tabanca ele geçirildi. 43 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 34 tabanca ele geçirildi. 55 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum."

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