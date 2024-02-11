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16 yaşındaki çocuk evlendirilecekti, bakanlık harekete geçti!

16 yaşındaki çocuk evlendirilecekti, bakanlık harekete geçti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya hesabında yapılan "16 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirileceği" iddiası üzerine harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından çocuğun devlet korumasına alınacağı ve hukuki süreçlerin titizlikle takip edileceği belirtildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından yapılan "16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" paylaşımının ihbar kabul edildiğini ve paylaşıma konu çocuğun devlet korumasına alınacağını duyurdu.

"Çocuk devlet korumasına alınacak"

Bakanlıktan paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. İhbar kabul edilen paylaşımın hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin ve emniyet birimlerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından paylaşımlara konu olan çocuk devlet korumasına alınacak, hukuki süreç bakanlığımızca takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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