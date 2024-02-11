5 ton hamsiyi ekmek arasına koyup yediler!

İSTANBUL Ümraniye'de düzenlenen 9. Hamsi ve Kültür Festivali'nde vatandaşlara 5 ton ekmek arası hamsi ikram edildi.

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Ümraniye Belediyesi ve Rizeliler Derneğinin ev sahipliğinde organize edilen festival, Santral Meydanı'nda düzenlendi. Festivale Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Mehteran ve halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu festivalde yerel sanatçılar da sahne aldı.

Festivalde, mangalda pişirilen 5 ton hamsinin yanı sıra Rize'ye özgü hamsili pilav, karalahana çorbası ve sarması gibi yöresel lezzetler de vatandaşlara ikram edildi.