Kayakseverler Yıldızdağı’na akın etti, gişe önlerinde uzun kuyruklar oluştu

Sivas'ta kayakseverlerin Yıldızdağı’na akın etmesiyle gişe önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Abone ol

Hafta sonunu eğlenerek geçirmek isteyenlerin tercihi kayak merkezleri oldu. Binlerce kişi kayak merkezlerine akın etti. Sivas’ta bulunan Yıldızdağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi binlerce misafirini ağırladı. Pistler adeta doldu taştı. Kayak merkezinin her yaştan misafiri vardı. Sivas’tan ve Sivas dışından gelip Yıldızdağı’nı tercih edenler amatör, profesyonel ve buz pistinde vakit geçirdi. Kimileri ise telesiyesi tercih etti. Telesiyeje binmek isteyenler gişe önünde uzun kuyrukları oluşturdu. Kayakseverler Yıldızdağı’nın kayak için en uygun pistlere sahip olduğu gibi bütçeleri açısından da Türkiye’nin en tercih edilen yamak merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Yıldızdağında keyifli vakit geçirdiklerini belirten tatilciler herkesin mutlaka Yıldızdağını görmeleri gerektiğini söyledi.