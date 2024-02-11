BIST 9.046
DOLAR 30,67
EURO 33,11
ALTIN 1.997,32
HABER /  GÜNCEL

Leyla Atakan mezarı başında anıldı

Leyla Atakan mezarı başında anıldı

Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle göreve gelen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları, ölümlerinin yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Abone ol

11 Şubat 1971 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İzmit Belediyesi eski başkanı Leyla Atakan, meclis üyeleri İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay, mezarları başında anıldı.
Anma programında duygularını paylaşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Değerlerimizi anmaya, unutturmamaya çalışıyoruz. Bu kentte iz bırakan bu kente emek veren Leyla Atakan ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümü. Ne yazık ki kısacık görev süreleri içerisinde geçirdikleri trafik kazası neticesinde aramızdan ayrıldılar. Öyle güzel izler, öyle güzel dostluklar, öyle güzel hizmetler bırakmışlar ki vefatlarının üzerinden 53 yıl geçmesine rağmen halen unutulmuyor. Bizlerin görev ve sorumluluğu da onları unutmamak, unutturmamak, hatıralarını yaşatmak. Onları gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin boynumuzun borcu. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneğine bu önemli insanlara yıllarca sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) ile birlikte bu sene hem rahmetli Leyla Atakan, hem de değerli çalışma arkadaşlarının anısını daha iyi anlatabilmek için daha kayda değer çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu akşam da o çalışmanın ilk meyvesini alacağız. Leyla Hanım ve arkadaşlarının bu kente kattığı değerleri çok önemsiyoruz. Onların halkçı belediyecilik anlayışını gençlere anlatmak zorundayız. Leyla Atakan, Türkiye’nin serbest seçimle göreve gelen ilk kadın belediye başkanı ama ne yazık ki Türkiye ölçeğinde bu fazla bilinmiyor" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
TIR tepetaklak devrildi, sürücüsü yaralandı!
TIR tepetaklak devrildi, sürücüsü yaralandı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Aydın’ın batı ilçelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor
Aydın’ın batı ilçelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor
Ezine'de deve güreşleri nefes kesti
Ezine'de deve güreşleri nefes kesti
Erciyes'te hafta sonu pistler doldu taştı!
Erciyes'te hafta sonu pistler doldu taştı!
Kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza verildi!
Kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza verildi!
Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına ve sağanak uyarısı
Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına ve sağanak uyarısı
Özgecan Aslan ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı
Özgecan Aslan ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı
Silvan'da silahlı kavgada yoldan geçenler kurşunların hedefi oldu
Silvan'da silahlı kavgada yoldan geçenler kurşunların hedefi oldu
Fethiye’de 100 metre uzunluğundaki gelinlik tanıtıldı
Fethiye’de 100 metre uzunluğundaki gelinlik tanıtıldı
AK Parti seçim programına silahlı saldırı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir saldırgan yakalandı
AK Parti seçim programına silahlı saldırı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir saldırgan yakalandı
Ordu’da kuzenler arasında çıkan kavga cinayetle sonlandı
Ordu’da kuzenler arasında çıkan kavga cinayetle sonlandı