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Aydın’ın batı ilçelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor

Aydın’ın batı ilçelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Aydın'ın batı ilçeleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Aydın’ın kıyı ilçelerinde Güney-Güneydoğu yönlerden kuvvetli esen rüzgarın batı ilçelerde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, İncirliova) zamanla çok kuvvetli ve Fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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