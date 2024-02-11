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Alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü!

Alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü!

Çankırı’nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Bayramören ilçesi Köpürlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü S.'ye ait iki katlı bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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