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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

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Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da, bazı araçların camları buz tuttu, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Ardahan

Ardahan'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 14 derece kaydedildi.

Kent merkezinde soğuk nedeniyle gece başlayan sis, kırağıya dönüştü.

Kırağı ile ağaçlar ve park halindeki araçlar beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle kentteki bazı tek katlı evlerin üstü karla kaplandı.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Selim ilçesinde soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan akarsular dron ile görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de beyaza bürünen sarıçam ormanları güzel görüntü oluşturdu. Bina çatıları ve şelalelerde buz sarkıtları oluştu, sulak alanlar buzla kaplandı.

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