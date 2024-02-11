Elazığ’da ‘Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz’ projesi sona erdi

Elazığda ara tatil boyunca devam eden ‘Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz’ projesi sona erdi.

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Elazığ’da 15 yaş altı çocukların cami ve namaza alışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ‘Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz’ projesi il geneli tüm camilerde sona erdi.

Ara tatilde camiye gelerek hediye kazanan çocuklara, hediyeleri düzenlenen törenle takdim edildi.İmam-ı Azam Camii’nde düzenlenen ödül törenine İl Müftüsü İrfan Üstündağ’da katıldı.



Törende konuşan Müftü Üstündağ,“Ara tatil boyunca camiye gelerek manevi hayatlarında büyük bir adım atmış olan çocukları, ebeveynleri, onlarla ilgilenen hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını Yüce Allahtan niyaz ediyorum” dedi.

Programın sonunda çocuklara hediyeleri takdim edildi.