BIST 9.046
DOLAR 30,67
EURO 33,11
ALTIN 1.997,32
HABER /  GÜNCEL

Elazığ’da ‘Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz’ projesi sona erdi

Elazığ’da ‘Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz’ projesi sona erdi

Elazığda ara tatil boyunca devam eden ‘Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz’ projesi sona erdi.

Abone ol

Elazığ’da 15 yaş altı çocukların cami ve namaza alışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ‘Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz’ projesi il geneli tüm camilerde sona erdi.

Ara tatilde camiye gelerek hediye kazanan çocuklara, hediyeleri düzenlenen törenle takdim edildi.İmam-ı Azam Camii’nde düzenlenen ödül törenine İl Müftüsü İrfan Üstündağ’da katıldı.


Törende konuşan Müftü Üstündağ,“Ara tatil boyunca camiye gelerek manevi hayatlarında büyük bir adım atmış olan çocukları, ebeveynleri, onlarla ilgilenen hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını Yüce Allahtan niyaz ediyorum” dedi.
Programın sonunda çocuklara hediyeleri takdim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Başkan Canpolat: “Hep birlikte hizmet etmeye gayret edeceğiz”
Başkan Canpolat: “Hep birlikte hizmet etmeye gayret edeceğiz”
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sarıkamış Kayak Merkezi, İranlı turistlerin gözdesi oldu
Sarıkamış Kayak Merkezi, İranlı turistlerin gözdesi oldu
Otomobil servis bekleyenlere çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Otomobil servis bekleyenlere çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
MSB personeli depremin 160’ıncı saatinde kurtarılan Aysima’yı ziyaret etti
MSB personeli depremin 160’ıncı saatinde kurtarılan Aysima’yı ziyaret etti
Adana’da kışın ortasında bahar havası
Adana’da kışın ortasında bahar havası
Şanlıurfa'da o belediyede en düşük maaş 34 bin TL oldu
Şanlıurfa'da o belediyede en düşük maaş 34 bin TL oldu
Kritik süreç sorunsuz aşıldı! ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışında engel kalmadı
Kritik süreç sorunsuz aşıldı! ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışında engel kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın yapılacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın yapılacak
Pendik'te tedavi edilen yaralı atmaca doğaya dönecek
Pendik'te tedavi edilen yaralı atmaca doğaya dönecek
İki boyutlu gibi görünen ev dikkatleri çekiyor
İki boyutlu gibi görünen ev dikkatleri çekiyor