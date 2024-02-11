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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için yayımladığı mesajda baş sağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti’mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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