Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de! İşte 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinin detayları
Yeni evlenecek çiftlerin iple çektiği uygulama başlıyor! Evlilik yolundaki gençlere 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla evlenecek çiftlere kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, fonun yapısına ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Fona petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen devlet gelirlerinin yüzde 20'si aktarılacak. Projelere ve göre fona katarılan miktarın payı yükseltilecek.
Aile ve gençlik fonu kapsamında gençlerin girişimciliğe yönelik projeleri desteklenecek, aile kurmak isteyen gençlere faizsiz kredi imkanı sunulacak.
Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler ise her 6 ayda bir kamuoyu ile paylaşılacak.