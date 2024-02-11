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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, yarın çekilecek. Kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te başlayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi saat 14.00'te başlayacak.

Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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