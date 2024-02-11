BIST 9.046
DOLAR 30,67
EURO 33,11
ALTIN 1.997,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otomobil devrildi, 22 yaşındaki sürücü öldü! İşte kaza anı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Abone ol

V.E.A. (22) yönetimindeki 71 AN 227 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi Yahşihan Belediyesi önünde kaldırıma çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra devrilmesi görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 18 şüpheli yakalandı!
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 18 şüpheli yakalandı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Eski Hollanda Başbakanı Dries van Agt ve eşi ölümü seçti
Eski Hollanda Başbakanı Dries van Agt ve eşi ölümü seçti
F-16 satışına ilişkin ABD Kongresindeki inceleme süresi doldu
F-16 satışına ilişkin ABD Kongresindeki inceleme süresi doldu
Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'da başlıyor
Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'da başlıyor
60 yaş üstü öğrenciler karnelerini aldı
60 yaş üstü öğrenciler karnelerini aldı
Kuzu doğumlarında üçüzler arttı, kış güneşi süt kuzularına yaradı
Kuzu doğumlarında üçüzler arttı, kış güneşi süt kuzularına yaradı
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti
Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor
Teleferik için otopark alanları inşa ediliyor
Sanayide park halinde bulunan 3 araç yandı!
Sanayide park halinde bulunan 3 araç yandı!
İstanbul'da 2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
İstanbul'da 2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Kırklareli’de belediye binasına yanıcı madde atan şüpheli yakalandı
Kırklareli’de belediye binasına yanıcı madde atan şüpheli yakalandı