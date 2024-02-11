Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti

MACARİSTAN'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi nedeniyle başta muhalefet olmak üzere toplumun geniş kitlelerince tepki gösterilen Cumhurbaşkanı Katalin Novak, 'hata yaptığını' belirterek görevinden istifa etti.

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Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın çocuk istismarcısı bir yetimhane müdürünün suç ortağını Cumhurbaşkanlığı kararıyla affettiğinin ortaya çıkması ülkede protestolara neden olmuştu. Skandalın Macar medyası tarafından ortaya çıkarılmasından yaklaşık bir hafta sonra Novak, devlet televizyonu M1’de istifa ettiğini açıkladı.

Macar lider, “Bugün sizlere son defa Cumhurbaşkanı olarak hitap ediyor, Cumhurbaşkanlığı makamından istifa ediyorum” diye konuştu.

İstifa açıklamasında çocuk istismarı kurbanlarından özür dileyen Novak, “İncittiğim ve yanlarında yer almadığımı hissetmiş olabilecek herkesten özür diliyorum. Çocukları ve aileleri korudum, koruyorum ve korumaya devam edeceğim” dedi.

Sosyal medya üzerinden de istifasına ilişkin bir açıklama yayınlayan Novak, “Bugün, Macaristan Cumhurbaşkanlığı makamından istifa ettim. Dünyanın dört bir yanındaki dostlarıma, her şey için teşekkür ediyorum. Macaristan, fevkalade insanlarıyla harika bir ülke, iyi bir ortak, iyi bir dost ve güvenilir bir müttefik. Geçtiğimiz yıllarda dünyada buna ilişkin farkındalığı artırmak için çalışma imkanı bulmuş olmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkuma yönelik af kararı yayınlamıştı

Macaristan’ın en genç ve ilk kadın cumhurbaşkanı olan ve 2022'de göreve gelen Novak’ın geçtiğimiz yıl nisan ayına ait bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çocuk istismarcısı yetimhane müdürünün suçlarını gizlediği için hüküm giyen Endre K. isimli mahkumun serbest bırakılmasını sağladığı ortaya çıkmıştı.

Skandalın önemli bir boyutunu ise Novak'ın çocuk istismarı davası hükümlüsü Edre K. dahil 20'den fazla mahkuma yönelik af kararını, Papa Francis'in Macaristan ziyaretinin hemen öncesinde, "Papa'nın Macaristan ziyareti" vesilesiyle yayınlamış olması oluşturmuştu.

Başbakan Viktor Orban ise, yakın siyasi müttefiki Novak’ın isminin karıştığı skandal sonrasında, reşit olmayanlar aleyhinde işlenen suçlardan hüküm giyenlerin affedilmesinin engellenmesi gerektiğini açıklamıştı. Bunun için bir anayasa değişikliği teklifi sunduklarını açıklayan Orban, “Pedofillere merhamet edilmemeli” diye konuşmuştu.