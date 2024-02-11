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Ümit Özdağ'dan ortalığı karıştıracak iddia! IŞİD Türkiye'yi karıştırmakla görevlendirildi! Karargahını Türkiye'ye taşıdı

Ümit Özdağ'dan ortalığı karıştıracak iddia! IŞİD Türkiye'yi karıştırmakla görevlendirildi! Karargahını Türkiye'ye taşıdı

Yabancı düşmanlığı üzerine kurduğu politikası ve ortaya attığı yabancı karşıtı tezleriyle gündemden düşmeyen Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yeni bir iddia daha geldi. "DEAŞ Türkiye’de karışıklık çıkartmak üzere görevlendirildi ve karargâhını Türkiye’ye taşıdı!" iddiasında bulunan Ümit Özdağ, “DEAŞ’ın Türkiye’de güvenli evleri, güvenli ağı, gizli cephanelikleri var” iddiasında bulundu.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, IŞİD’in İstanbul'daki kilise saldırısı başta olmak üzere Türkiye’deki eylemleriyle ilgili, “DEAŞ, 2019’da Türkiye vilayeti programını açıkladı ve karargahını Türkiye’ye taşıdı. Emniyetin, jandarmanın, MİT’in en sık yaptığı DEAŞ operasyonlarıdır” dedi. Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Ümit Özdağ, "Tekrar ediyorum; DEAŞ’ın eylemleri bitmemiştir. Hatta daha başlamamıştır. Planlama safhasındalar" iddiasında bulundu. Irak’ın kuzeyindeki saldırılar için de, "Bu taktik olayların ötesinde bir şey var. PKK-YPG ve arkasındaki yapılar Türkiye’nin Ortadoğu’dan geriye itilmesi ve artık çatışmanın Türkiye sınırlarının içerisinde taşınması politikasını uygulamaya başladılar" tezini ileri sürdü. İşte Özdağ'ın iddialarından satır başları...

“Cihatçı selefi sayısını arttırıyor”

- DEAŞ için temel hedef Suriye ve Irak değildir. Artık DEAŞ, patronu tarafından Türkiye’de karışıklık çıkartmak üzere görevlendirmiştir ve şimdi bunun altyapı çalışmalarını yapıyor. DEAŞ, Türkiye’yi tanıyor, devletin reflekslerini ölçüyor, toplumun içine yerleşiyor, olaylara devlet nasıl refleks verdiğini izliyor. Polis bir olaya ne kadar zamanda müdahale ediyor. Cihatçı selefi sayısını arttırıyor. Yurtdışından Türkiye’ye günde 1.000 ile 1.250 kişi geliyor.

Güvenli evleri, gizli cephanelikleri var!

- Gelenlerin içerisinde terörist, uyuşturucu kaçakçısı, işsiz- güçsüz var. Çoğu askerlik yaşına gelmiş yabancılar Türkiye için büyük bir tehdit. Gelenlerin bir bölümü Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana gibi büyük kentlere gidiyor. Bunların poliste, devlette kaydı yok. O yüzden sistem içerisinde kayboluyor. DEAŞ’ın Türkiye’de güvenli evleri, güvenli ağı, gizli cephanelikleri var. Düğmeye basılması için bekliyorlar.

Eskiden Türkiye cephe gerisiydi!

- DEAŞ’ın Türkiye içerisinde liderleri, lider kadroları var. Hâlâ Suriye’yi, Irak’ı cephe gerisi olarak kullanıyor. Eskiden Türkiye cephe gerisi olarak kullanılırdı. Suriye’de terör eylemleri gerçekleştirdiler ve ne yazık ki onlara bu imkan sağlandı. Tabii bu arada adamlar Türkiye’deki sistemi öğrendiler. Yani Suriye’ye iç savaş başlamadan sonra gitmişlerdi. Türkiye’ye ise önceden geldiler ve daha kapsamlı bir yerleşme hazırlık çalışmaya imkanına sahip oldular.

DEAŞ’ın eylemleri bitmedi, yeni başlıyor

- Tabii polisin bildikleri var bilmedikleri var. Bildikleri içerisinde yakaladıkları, yakalamadıkları var. Polisin farklı çalışma yöntemi var. Bazen bekler, izlerler, bilgi almaya, bağlantıları çözmeye devam eder. Bir eylem sonrasında hepsine yönelik bir genel operasyon yapılır. Ama mesele bildikleri değil mesele bilmedikleri ve işi zorlaştıran bunların Türk vatandaşı olmaması. Kendi aralarındaki haberleşmeyi başka dilde yapıyorlar.

Kimsenin alnında ‘DEAŞ’lı terörist’ yazmıyor

- Türkiye’de milyonlarca Suriyeli var bunların arasına zavallı gibi gizlenme şansları çok yüksek. Mesela Türkiye’de 7 milyon sığınmacı ve kaçak olmasaydı Suriye’de DEAŞ karargahını Türkiye’ye taşıyabilir miydi? Hayır, taşıyamazdı. Çünkü balığın olması için suyun olması lazım. O ortam olacak. Kimsenin alnında ‘DEAŞ’lı terörist’ yazmıyor. Tekrar ediyorum; DEAŞ’ın eylemleri bitmemiştir. Hatta daha başlamamıştır. Planlama safhasındalar.

PKK saldırıları da planın parçası

- Bölücü terör örgütünün Irak’ın kuzeyinde yapmış oldukları saldırıların hiç küçümsenmemesi lazım… Bu taktik olayların ötesinde bir şey var. PKK-YPG ve arkasındaki yapılar Türkiye’nin Ortadoğu’dan geriye itilmesi ve artık çatışmanın Türkiye sınırlarının içerisinde taşınması politikasını uygulamaya başladılar. Onun için kaybettiğimiz her gün terörle mücadelede stratejik bir mücadele vermezsek bu PKK ve YPG’nin işine yarar.

Yabancı terör örgütlerine çalışanlar var

- Sığınmacı ve kaçaklar içerisinde Türkiye’ye en ufak bir manevi bağla bağlı olmayan belki içten içe kızgınlıkları olan, satın alınmaya müsait yabancı istihbarat servislerinde çalışan, yabancı terör örgütlerine çalışanlar var.”

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