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Meral Danış Beştaş, 'tavşan aday' diyenlere Ahmet Hakan karşı çıktı! Başak Demirtaş'a göre...

Meral Danış Beştaş, 'tavşan aday' diyenlere Ahmet Hakan karşı çıktı! Başak Demirtaş'a göre...

Başak Demirtaş'ın adaylıktan vazgeçmesinin ardından DEM Parti'nin Meral Danış Beştaş'ı aday göstermesi, iktidar yanlısı isimlerce 'tavşan aday' nitelendirmelerine neden oldu. Ahmet Hakan, tavşan aday iddialarına bakın işte böyle karşı çıktı.

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Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adaylığı için ortaya çıkıp daha sonra da vazgeçmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. DEM Parti, adayını açıklamadan önce "DEM Parti CHP ile anlaştı, tavşan aday çıkaracak" iddiaları gündeme geldi. DEM Parti, Meral Danış Beştaş'ı aday gösterdi, iddialar devam etti. Beştaş'la ilgili iddialara Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan karşı çıktı. İşte Ahmet Hakan'ın "Meral Danış Beştaş tavşan aday mı?" başlıklı o itirazı...

Başak Demirtaş aday olsaydı...

DEM’in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş oldu.
Başak Demirtaş’ın eşi Selahattin Demirtaş nedeniyle sembolik bir önemi vardı. Bu nedenle DEM’in alabileceği maksimum oyu alacak bir isim olarak görüldü.
Bu çok doğru ama şunu da unutmayalım:
Başak Demirtaş’ın siyasi deneyimi yok.
Aday olsaydı sahada bunun olumsuz etkisini yaşayabilirdi.

Böyle bir isme “tavşan aday” denilemez

Meral Danış Beştaş ise son dönemlerde en fazla öne çıkan isimlerden. Deneyimi hayli fazla. Hem parlamento deneyimi var hem de saha deneyimi.
Böyle bir isim, “tavşan aday” diye nitelenemez.
Yani DEM Parti, iddiasız bir adayla durumu geçiştirme yolunu tercih etmiş değil.
En azından ben böyle düşünüyorum.

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